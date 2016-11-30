Рятувальники загасили пожежу в складських приміщеннях у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Харкові рятувальники загасили пожежу в складських приміщеннях на вулиці Якутській. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Харківській області.
О 05:18 на номер “101” надійшов сигнал про загорання великого горючого завантаження в будівлі на вулиці Якутська, 58.
На момент прибуття рятувальників вогонь перекинувся на поруч розташовані металеві контейнери. Швидкому розповсюдженню вогню сприяла наявність легкозаймистих речей. Загальна площа загорання склала близько 100 кв.м.
“Горіли різні товари, які реалізовувались на ринку Барабашово. Приміщення, що горіли, не можна назвати складськими як такими. Це були різні приватні приміщення, здавались як складські. В приміщеннях не дотримувались правил зберігання товарів, деякі з приміщень були знеструмлені”, — прокоментував помічник начальника ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін.
О 15 годині рятувальниками вдалося загасити пожежу. Причина загорання наразі встановлюється. Постраждалих немає.