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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Спасатели потушили пожар в складских помещениях в Харькове

Киев • УНН

 • 9849 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Харькове спасатели потушили пожар в складских помещениях на улице Якутской. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Харьковской области.

Спасатели потушили пожар в складских помещениях в Харькове

В 5:18 на номер "101" поступил сигнал о возгорании в здании на улице Якутска, 58.

На момент прибытия спасателей огонь перекинулся на рядом расположенные металлические контейнеры. Быстрому распространению огня способствовало наличие легковоспламеняющихся вещей. Общая площадь возгорания составила около 100 кв.м.

"Горели различные товары, которые реализовывались на рынке Барабашово. Помещения которые горели, нельзя назвать складскими как таковыми. Это были различные частные помещения, которые сдавались как складские. В помещениях не придерживались правил хранения товаров, некоторые из помещений были обесточены", - прокомментировал помощник начальника ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

В 15:00 спасателям удалось потушить пожар. Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.

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