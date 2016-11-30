Спасатели потушили пожар в складских помещениях в Харькове

В 5:18 на номер "101" поступил сигнал о возгорании в здании на улице Якутска, 58.

На момент прибытия спасателей огонь перекинулся на рядом расположенные металлические контейнеры. Быстрому распространению огня способствовало наличие легковоспламеняющихся вещей. Общая площадь возгорания составила около 100 кв.м.

"Горели различные товары, которые реализовывались на рынке Барабашово. Помещения которые горели, нельзя назвать складскими как таковыми. Это были различные частные помещения, которые сдавались как складские. В помещениях не придерживались правил хранения товаров, некоторые из помещений были обесточены", - прокомментировал помощник начальника ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

В 15:00 спасателям удалось потушить пожар. Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.