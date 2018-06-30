Рятувальники попередили про ризик розвитку дощового паводку в Україні

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні на водоймах України через несприятливі погодні умови очікується розвиток дощового паводку та підйом рівнів води. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

"Протягом 30 червня у зв'язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сірету (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області) можливе формування дощових паводків з підйомами рівнів води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках та у місцях звуження русел до 2,0-2,5 м, можливий вихід води на заплаву; інтенсивного місцевого схилового стоку; утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки", – зазначили у ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Крім того, сьогодні очікується продовження підйому рівнів води над рівнями. А також сьогодні та завтра, 1 липня, на річках басейну Дністра, а саме у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях, очікується підйом рівнів води на 0,2-1,0 м над рівнями. При сильних дощах можливе формування значного місцевого стоку.

Щодо Закарпаття, то сьогодні там очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м над рівнями 29 червня на 8:00, у межах русел.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні знову будуть грози

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