Рятувальники попередили про ризик розвитку дощового паводку в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні на водоймах України через несприятливі погодні умови очікується розвиток дощового паводку та підйом рівнів води. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"Протягом 30 червня у зв'язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сірету (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області) можливе формування дощових паводків з підйомами рівнів води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках та у місцях звуження русел до 2,0-2,5 м, можливий вихід води на заплаву; інтенсивного місцевого схилового стоку; утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки", – зазначили у ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
Крім того, сьогодні очікується продовження підйому рівнів води над рівнями. А також сьогодні та завтра, 1 липня, на річках басейну Дністра, а саме у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях, очікується підйом рівнів води на 0,2-1,0 м над рівнями. При сильних дощах можливе формування значного місцевого стоку.
Щодо Закарпаття, то сьогодні там очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м над рівнями 29 червня на 8:00, у межах русел.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні знову будуть грози.