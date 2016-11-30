Рух транспорту буде тимчасово обмежено у центрі Києві

Так, 1 грудня з 06:00 до закінчення заходів буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів на вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Богдана Хмельницького до будинку № 3 на вул. Хрещатик), вул. Михайлівській (на відрізку від вул. Хрещатик до перетину з вул. Костьольною), вул. Архітектора Городецького, Ольгинській та вул. Інститутській (відрізок від алеї Героїв Небесної сотні до перехрестя вул. Інститутської із вул. Шовковичною).

На час проведення заходів буде внесено зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить вулицями, зазначеними вище.