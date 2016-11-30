Движение транспорта будет временно ограничено в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Завтра, 1 декабря, будет временно ограничено движение транспортных средств в центре Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 1 декабря с 06:00 до окончания мероприятий будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. Крещатик (на отрезке от ул. Богдана Хмельницкого до дома № 3 по ул. Крещатик), ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной), ул. Архитектора Городецкого, Ольгинской и ул. Институтской (отрезок от аллеи Героев Небесной сотни до перекрестка ул. Институтской с ул. Шелковичной).
На время проведения мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по улицам, указанным выше.