Рух на Хрещатику у Києві відновили

Автомобілі поліції кілька разів проїхали заблокованою вулицею і попередили, що за кілька хвилин рух автотранспорту буде відновлено.

На Майдані Незалежності залишилось кілька десятків активістів. Частина з них стоїть біля стели Незалежності, а ще частина - біля Головпоштамту.

Як повідомляв УНН, активісти у день Гідності запалили на Майдані Незалежності шини.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи — у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Як повідомляв УНН, понад шість тисяч працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії України будуть слідкувати за порядком у центрі Києва з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.