Движение на Крещатике в Киеве возобновили
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве на Крещатике восстановили движение автотранспорта, передает корреспондент УНН.
Автомобили полиции несколько раз проехали по заблокированной улице и предупредили, что через несколько минут движение автотранспорта будет восстановлено.
На Майдане Незалежности осталось несколько десятков активистов. Часть из них стоит у стелы Независимости, а еще часть - около Главпочтамта.
Как сообщал УНН, активисты в день Достоинства зажгли на Майдане Незалежности шины.
Напомним, сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.
Как сообщал УНН, более шесть тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут следить за порядком в центре Киева по случаю Дня Достоинства и Свободы.