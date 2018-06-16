Розвідка: в ОРДЛО продовжуються брати на службу російських найманців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Російське командування на Донбасі продовжує наймати російських найманців для проходження служби в лавах бойовиків. Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє прес-служба Міністерство оборони України, передає УНН.
"Перед відправленням до тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей ті кандидати, які мають бойовий досвід або свого часу проходили службу у підрозділах спеціального призначення та повітрянодесантних військ, проходять ретельну підготовку у навчальних центрах російських приватних військових компаній та ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що у подальшому такі особи призначаються на посади командирів диверсійно-розвідувальних груп, снайперів або виконують функції інструкторів у складі російсько-окупаційних військ.
Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що російсько-окупаційні бойовики на Донбасі активізували ведення повітряної розвідки.