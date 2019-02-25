Розстріляний захоплювач бангладеського літака мав лише іграшковий пістолет

Після аварійної посадки літака в аеропорті Читтагонг, яка відбулась внаслідок погрози захопити рульову кабіну, силовики увірвались всередину і розстріляли порушника.

При цьому ніякої зброї чи вибухових речовин у захоплювача не знайшли - при ньому був лише іграшковий пістолет, яким він і погрожував пілотам.

"Пістолет у підозрюваного був іграшковим пістолетом, і він не мав бомби, прикріпленої до тіла", - повідомили у поліції.

Зазначається, що чоловік мав психічний розлад - у нього були проблеми з дружиною, і він вимагав розмови з прем'єр-міністром, коли пробував захопити літак.

Наразі управління цивільної авіації досліджує, яким чином пасажир зміг дістатися борту з пістолетом, навіть іграшковим. Згідно з повідомленням міністра авіації Наїма Хасана, управління цивільної авіації несе відповідальність за пошук в пасажирів заборонених чи підозрілих предметів.

"Велике питання для нас, як людина сіла з пістолетом", - сказав міністр.

Нагадаємо, 24 лютого рейс авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines, що прямував в Дубай, здійснив вимушену посадку в місті Чіттагонг на південному сході Бангладеш після спроби захоплення.