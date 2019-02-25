Розстріляний захоплювач бангладеського літака мав лише іграшковий пістолет
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Захоплювач літака, що летів до столиці Об'єднаних Арабських Еміратів та здійснив вимушену посадку в Бангладеш, не мав з собою жодної зброї та погрожував екіпажу іграшковим пістолетом. Його вбили під час штурму, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Після аварійної посадки літака в аеропорті Читтагонг, яка відбулась внаслідок погрози захопити рульову кабіну, силовики увірвались всередину і розстріляли порушника.
При цьому ніякої зброї чи вибухових речовин у захоплювача не знайшли - при ньому був лише іграшковий пістолет, яким він і погрожував пілотам.
"Пістолет у підозрюваного був іграшковим пістолетом, і він не мав бомби, прикріпленої до тіла", - повідомили у поліції.
Зазначається, що чоловік мав психічний розлад - у нього були проблеми з дружиною, і він вимагав розмови з прем'єр-міністром, коли пробував захопити літак.
Наразі управління цивільної авіації досліджує, яким чином пасажир зміг дістатися борту з пістолетом, навіть іграшковим. Згідно з повідомленням міністра авіації Наїма Хасана, управління цивільної авіації несе відповідальність за пошук в пасажирів заборонених чи підозрілих предметів.
"Велике питання для нас, як людина сіла з пістолетом", - сказав міністр.
Нагадаємо, 24 лютого рейс авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines, що прямував в Дубай, здійснив вимушену посадку в місті Чіттагонг на південному сході Бангладеш після спроби захоплення.