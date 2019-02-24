Літак, який летів в Дубай, здійснив вимушену посаду через спробу захоплення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. У неділю рейс авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines, що прямував в Дубай, здійснив вимушену посадку в місті Чіттагонг на південному сході Бангладеш після спроби захоплення. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на представника авіакомпанії, передає УНН.

Так, всім 142 пасажирам було дозволено покинути літак, повідомив агенству генеральний менеджер авіакомпанії Шакіл Мирадж. За його словами, поліція і військові все ще оточують літак.

"Було 142 пасажири, і всі вони благополучно вийшли з літака", - сказав Мирадж.

Він повідомив, що літак Boeing 737 повинен був летіти з Дакки в Дубай через Читтагонг.

У той же час, за інформацією місцевих ЗМІ, екстрене повідомлення прийшло після того, як невідомий спробував пробратися в кабіну пілота.

Про затриманих або жертви інциденту не повідомлялося.

Як інформував УНН, в США 5 пасажирів літака постраждали через турбулентність.

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