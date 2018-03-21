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Розшукуваного у Франції за торгівлю людьми затримали прикордонники

Розшукуваного у Франції за торгівлю людьми затримали прикордонники

Київ • УНН

 • 8190 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Минулої доби співробітники Держприкордонслужби затримали громадянина Молдови, який перебував у розшуку правоохоронцями Франції за торгівлю людьми. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.

"У пункт пропуску "Старокозаче", що на Одещині, на вхід в Україну, прибув громадянин Молдови 1987 року народження. Під час здійснення заходів контролю спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясували прикордонники Білгород-Дністровського загону, цього громадянина розшукували правоохоронні органи Франції з січня 2017 року для притягнення до кримінальної відповідальності за торгівлю людьми", - йдеться у повідомленні.

Про факт виявлення іноземного правопорушника поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Затриманого передано представникам Національної поліції.

Нагадаємо, 16 березня прикордонники разом із поліцейськими затримали п'ятьох нелегальних мігрантів, зокрема і двох малолітніх дітей, які мали намір незаконно перетнути кордон з Угорщиною.

Українські Національні Новини

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