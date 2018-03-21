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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 12807 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Разыскиваемого во Франции за торговлю людьми задержали пограничники

Разыскиваемого во Франции за торговлю людьми задержали пограничники

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Вчера сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина Молдовы, который находился в розыске правоохранительными органами Франции за торговлю людьми. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"В пункт пропуска "Староказачье", что в Одесской области, на вход в Украину, прибыл гражданин Молдовы 1987 года рождения. Во время осуществления мер контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснили пограничники Белгород-Днестровского отряда, этого гражданина разыскивали правоохранительные органы Франции с января 2017 года для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми", - говорится в сообщении.

О факте обнаружения иностранного правонарушителя проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанный передан представителям Национальной полиции.

Напомним, 16 марта пограничники вместе с полицейскими задержали пятерых нелегальных мигрантов, в том числе двух малолетних детей, которые намеревались незаконно пересечь границу с Венгрией.

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