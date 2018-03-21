Разыскиваемого во Франции за торговлю людьми задержали пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Вчера сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина Молдовы, который находился в розыске правоохранительными органами Франции за торговлю людьми. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"В пункт пропуска "Староказачье", что в Одесской области, на вход в Украину, прибыл гражданин Молдовы 1987 года рождения. Во время осуществления мер контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснили пограничники Белгород-Днестровского отряда, этого гражданина разыскивали правоохранительные органы Франции с января 2017 года для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми", - говорится в сообщении.
О факте обнаружения иностранного правонарушителя проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанный передан представителям Национальной полиции.
Напомним, 16 марта пограничники вместе с полицейскими задержали пятерых нелегальных мигрантов, в том числе двух малолетних детей, которые намеревались незаконно пересечь границу с Венгрией.