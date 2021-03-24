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Розповів про втрати та план на гру: Шевченко в очікуванні протистояння з Францією

Київ • УНН

 • 13986 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Напередодні матчу проти Франції у відборі ЧС-2022 головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів прес-конференцію, інформує УНН з посиланням на УАФФ.

Деталі

Шевченко виразив свою повагу до тренерів та гравців “триколірних” і заявив, що у команди напрочуд мало часу для підготовки на цей поєдинок. Також коуч підкреслив, що участь у грі Ярмоленка стоїть під питанням, та назвав трьох травмованих виконавців у “жовто-блакитних”.

Цитата

“Безумовно, висновки було зроблено. Насамперед тепер ми будемо грати офіційний матч, а це буде зовсім інша концентрація. Ми знаємо силу французької збірної. Я поважаю цю команду, тренера, гравців. Вони непросто так стали чемпіонами світу, мають хороший склад. Ми серйозно готуємося до цього поєдинку, у нас є план на гру. Є втрати — кілька травмованих виконавців. Тарас Степаненко, Віктор Циганков, Артем Бєсєдін — ми розраховували на цих футболістів, але у зв’язку з травмами вони не готові. Під питанням також Андрій Ярмоленко. Незважаючи на це, команда готується. У нас є певні задумки на цю гру. На жаль, дуже мало часу. Ми виходимо із ситуації, що вперше проведемо три офіційні матчі поспіль. У цьому теж є своя складність. Але, незважаючи на це, ми з хорошим настроєм вилітаємо сьогодні ввечері й готуємося до завтрашнього поєдинку”, — наголосив наставника.

Доповнення

Виїзний матч проти Франції, що відбудеться на “Стад де Франс”, Україна зіграє 24 березня.

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