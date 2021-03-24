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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39877 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 57864 просмотра

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Рассказал о потерях и плане на игру: Шевченко в ожидании противостояния с Францией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Накануне матча против Франции в отборе ЧМ-2022 главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию, информирует УНН со ссылкой на УАФФ.

Детали

Шевченко выразил свое уважение к тренерам и игроков “трехцветных” и заявил, что у команды на удивление мало времени для подготовки на этот поединок. Также коуч подчеркнул, что участие в игре Ярмоленка стоит под вопросом, и назвал трех травмированных играков в “желто-синих”.

Цитата

“Безусловно, выводы были сделаны. Прежде всего теперь мы будем играть официальный матч, а это будет совсем другая концентрация. Мы знаем силу французской сборной. Я уважаю эту команду, тренера, игроков. Они просто так стали чемпионами мира, имеют хороший состав. Мы серьезно готовимся к этому поединку, у нас есть план на игру. Есть потери — несколько травмированных исполнителей. Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Артем Беседин — мы рассчитывали на этих футболистов, но в связи с травмами они не готовы. Под вопросом также Андрей Ярмоленко. Несмотря на это, команда готовится. У нас есть определенные задумки на эту игру. К сожалению, очень мало времени. Мы выходим из ситуации, впервые проведем три официальных матча подряд. В этом тоже есть своя сложность. Но, несмотря на это, мы с хорошим настроением вылетаем сегодня вечером и готовимся к завтрашнему поединку ”, - подчеркнул наставника.

Дополнение

Выездной матч против Франции, который состоится на “Стад де Франс”, Украина сыграет 24 марта.

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