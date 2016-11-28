Розпочалось засідання львівського суду про поновлення на посаді скандального судді І.Зварича

Справу розглядає суддя Володимир Сакалош.

Так, екс-суддя І.Зварич позивається до Верховної Ради України. Суть позову — визнання незаконною (недійсною) та скасування постанови, поновлення на посаді судді та відшкодування моральної шкоди.

Як повідомляв УНН, колишнього голову Львівського апеляційного суду І.Зварича, який був засуджений за хабарництво, звільнили від відбування покарання на підставі ухвали Оболонського районного суду Києва.

Нагадаємо, що кримінальну справу щодо І.Зварича було порушено у грудні 2008 року — він підозрювався в отриманні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.Зварич переховувався, однак його було затримано у березні 2009 року. 20 вересня 2011 року Оболонський райсуд Києва ухвалив вирок у справі І.Зварича. Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах.