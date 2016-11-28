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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Началось заседание львовского суда о восстановлении в должности скандального судьи И.Зварича

Киев • УНН

 • 5662 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Заседание по иску экс-судьи Игоря Зварича о восстановлении его в должности судьи и возмещении морального вреда началось во Львовском окружном административном судьи, передает корреспондент УНН.

Началось заседание львовского суда о восстановлении в должности скандального судьи И.Зварича

Дело рассматривает судья Владимир Сакалош.

Так, экс-судья И.Зварич подал в суд на Верховную Раду Украины . Суть иска - признание незаконным (недействительным) и отмене постановления, восстановлении в должности судьи и возмещении морального вреда.

Как сообщал УНН, бывший председатель Львовского апелляционного суда Игоря Зварыча, который был осужден за взяточничество, освободили от наказания на основании постановления Оболонского районного суда Киева.

Напомним, что уголовное дело в отношении И.Зварича было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.Зварич скрывался, но был задержан в марте 2009 года. 20 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор по делу И.Зварича. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.

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