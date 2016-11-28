Началось заседание львовского суда о восстановлении в должности скандального судьи И.Зварича

Дело рассматривает судья Владимир Сакалош.

Так, экс-судья И.Зварич подал в суд на Верховную Раду Украины . Суть иска - признание незаконным (недействительным) и отмене постановления, восстановлении в должности судьи и возмещении морального вреда.

Как сообщал УНН, бывший председатель Львовского апелляционного суда Игоря Зварыча, который был осужден за взяточничество, освободили от наказания на основании постановления Оболонского районного суда Киева.

Напомним, что уголовное дело в отношении И.Зварича было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.Зварич скрывался, но был задержан в марте 2009 года. 20 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор по делу И.Зварича. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.