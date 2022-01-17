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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

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Розпочали збір: "Шахтар" оголосив заявочний список

Розпочали збір: "Шахтар" оголосив заявочний список

Київ • УНН

 • 17460 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Донецький "Шахтар" прибув до турецького Белека і провів на зборі перше тренування, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Шахтаря".

Деталі

У Белеку "оранжево-чорні" розпочали підготовку до другої частини сезону.

На цьому зборі Роберто Де Дзербі розраховує на 27 футболістів:

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Мар’ян Фарина, Вінісіус Тобіас

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Артем Бондаренко, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньйо, Давід Нерес

Нападники: Жуніор Мораес, Даниїл Сікан, Фернандо.

Доповнення

Разом із першою командою до Туреччини прибув "Шахтар" U-19.

Українські Національні Новини

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