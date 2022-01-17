Розпочали збір: "Шахтар" оголосив заявочний список
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Донецький "Шахтар" прибув до турецького Белека і провів на зборі перше тренування, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Шахтаря".
Деталі
У Белеку "оранжево-чорні" розпочали підготовку до другої частини сезону.
На цьому зборі Роберто Де Дзербі розраховує на 27 футболістів:
Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін
Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Мар’ян Фарина, Вінісіус Тобіас
Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Артем Бондаренко, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньйо, Давід Нерес
Нападники: Жуніор Мораес, Даниїл Сікан, Фернандо.
Доповнення
Разом із першою командою до Туреччини прибув "Шахтар" U-19.