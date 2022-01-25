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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Розмова Путіна з Макроном відбудеться до кінця тижня: обговорять Україну - Пєсков

Розмова Путіна з Макроном відбудеться до кінця тижня: обговорять Україну - Пєсков

Київ • УНН

 • 15200 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Телефонна розмова президентів Росії і Франції Володимира Путіна і Емманюеля Макрона має відбутися до кінця неділі. Сторони обговорять ситуацію навколо України, повідомив журналістам прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков, пише УНН.

Цитата

"До кінця цього тижня така розмова відбудеться. Вона зараз готується", - сказав представник Кремля.

Деталі

Він зазначив, що є ймовірність того, що президенти також обговорять тему можливого проведення саміту в "Нормандському форматі", проте додав, що необхідно дочекатися результатів зустрічі політрадників у Парижі.

"Давайте дочекаємося результатів їх зустрічі, і вони самі розкажуть про перспективи продовження контактів на різних рівнях", - зазначив Пєсков.

Додамо

Як стало відомо, радники лідерів країн "Нормандського формату" обговорюють зустріч 25 січня. Місцем зустрічі буде Париж, де переговірники зберуться у вівторок, 25 січня.

Серед представників будуть присутні зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Плетнер, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн. Росію і Україну представлять заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак і глава офісу Президента України Андрій Єрмак.

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