Розмова Путіна з Макроном відбудеться до кінця тижня: обговорять Україну - Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Телефонна розмова президентів Росії і Франції Володимира Путіна і Емманюеля Макрона має відбутися до кінця неділі. Сторони обговорять ситуацію навколо України, повідомив журналістам прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков, пише УНН.
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"До кінця цього тижня така розмова відбудеться. Вона зараз готується", - сказав представник Кремля.
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Він зазначив, що є ймовірність того, що президенти також обговорять тему можливого проведення саміту в "Нормандському форматі", проте додав, що необхідно дочекатися результатів зустрічі політрадників у Парижі.
"Давайте дочекаємося результатів їх зустрічі, і вони самі розкажуть про перспективи продовження контактів на різних рівнях", - зазначив Пєсков.
Додамо
Як стало відомо, радники лідерів країн "Нормандського формату" обговорюють зустріч 25 січня. Місцем зустрічі буде Париж, де переговірники зберуться у вівторок, 25 січня.
Серед представників будуть присутні зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Плетнер, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн. Росію і Україну представлять заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак і глава офісу Президента України Андрій Єрмак.