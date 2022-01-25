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Разговор Путина с Макроном состоится до конца недели: обсудят Украину - Песков

Киев • УНН

 • 15196 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона должен состояться до конца недели. Стороны обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет УНН.

Цитата

"До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится", - сказал представитель Кремля.

Детали

Он отметил, что есть вероятность того, что президенты также обсудят тему возможного проведения саммита в "Нормандском формате", однако добавил, что необходимо дождаться результатов встречи политсоветников в Париже.

"Давайте дождемся результатов их встречи, и они сами расскажут о перспективах продолжения контактов на различных уровнях", - отметил Песков.

Добавим

Как стало известно, советники лидеров стран “Нормандского формата” обсуждают встречу 25 января. Местом встречи будет Париж, где переговорщики соберутся во вторник, 25 января.

Среди представителей будут присутствовать внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Россию и Украину представят замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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