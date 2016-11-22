Розкрито схему розкрадання бюджетних коштів на 3,5 млн грн

Так, встановлено, що підприємство, яке здійснює свою діяльність в області інжинірингу, геології та геодезії, стало переможцем тендеру на будівництво освітнього закладу в Донецькій області.

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“Як показала перевірка, підприємство отримало попередню оплату за роботу за договорами в розмірі майже 3,5 мільйона гривень бюджетних коштів. У той же час компанія сформувала витрати шляхом документального оформлення покупки у фіктивного підприємства м’ясних продуктів майже на чотири мільйони гривень. При цьому аналіз податкової документації показав, що в подальшому зазначена продукція не була реалізована, а у фірми відсутні камери для зберігання м’ясних продуктів,” — повідомив С.Білан.

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Дані свідчать про розкрадання бюджетних коштів і ухиленні від сплати податків шляхом документального оформлення необґрунтованих витрат, рух яких позначено тільки на папері без безпосереднього проведення операцій.

Таким чином, зловмисники заволоділи бюджетними коштами в розмірі майже 3,5 мільйона гривень.