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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Раскрыта схема хищения бюджетных средств на 3,5 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков совместно с работниками Генеральной прокуратуры разоблачили должностных лиц предприятия, которые разворовывали бюджетные средства. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Раскрыта схема хищения бюджетных средств на 3,5 млн грн

Так, установлено, что предприятие, которое осуществляет свою деятельность в области инжиниринга, геологии и геодезии, стало победителем тендера на строительство образовательного учреждения в Донецкой области.

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"Как показала проверка, предприятие получило предоплату за работу по договорам в размере почти 3,5 миллиона гривен бюджетных средств. В то же время компания сформировала расходы путем документального оформления покупки в фиктивного предприятия мясных продуктов почти на четыре миллиона гривен. При этом анализ налоговой документации показал, что в дальнейшем указанная продукция не была реализована, а у фирмы отсутствуют камеры для хранения мясных продуктов ", - сообщил С.Билан.

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Данные свидетельствуют о хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов путем документального оформления необоснованных расходов, движение которых обозначены только на бумаге без непосредственного проведения операций.

Таким образом, злоумышленники завладели бюджетными средствами в размере почти 3,5 миллиона гривен.

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