Розкрадання коштів Міноборони: затримано учасника схеми

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України 9 липня затримали комерційного директора компанії-постачальника палива для потреб Міноборони, підозрюваного у розкраданні понад 149 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.

Так, у Бюро зазначили, що інформація про розшук підозрюваного була оприлюднена ще торік восени, втім при перетині 9 липня підозрюваним державного кордону України співробітниками ДПСУ не було вжито заходів до його затримання.

За даними слідства, учасник злочину, достовірно знаючи, що є підозрюваним, свідомо не повертався на територію України. Проте 13 червня 2018 року сплив термін дії його закордонного паспорта громадянина, що унеможливлювало подальше перебування на території країн ЄС.

Тому 9 липня 2018 року він змушений був повернутися в Україну. Причому державний кордон ця особа перетнула на підставі свідоцтва на повернення в Україну.

Цього ж дня підозрюваний з’явився до НАБУ, де його затримали та доправили до ізолятору тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Зазначена особа, за версією слідства, є одним із учасників корупційної схеми, за якої Міноборони України впродовж 2016 року незаконно переплатило за поставлене йому пальне 149,339 млн грн. Це сталося через механізм укладення додаткових угод, за якими безпідставно збільшено ціну закупівлі в середньому на 16% від початкової ціни.

У НАБУ повідомили, що суд виніс ухвалу на затримання підозрюваного ще 31 жовтня 2017 року, проте, майже за півтора місяці до того, він виїхав із країни і більше не повертався. Виконати судову ухвалу було неможливо, тому 19 жовтня того ж року особу було оголошено у міжнародний розшук, а 11 листопада йому було передано письмове повідомлення про підозру.

Як повідомляв УНН, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про завершення досудового розслідування посадовцям Міноборони, підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом розкрадання державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для потреб Міністерства.

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