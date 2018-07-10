Хищение средств Минобороны: задержан участник схемы

Так, в Бюро отметили, что информация о розыске подозреваемого была обнародована еще осенью прошлого года, однако при пересечении 9 июля подозреваемым государственной границы Украины сотрудниками ГПСУ не были приняты меры к его задержанию.

По данным следствия, участник преступления, зная, что является подозреваемым, сознательно не возвращался на территорию Украины. Однако 13 июня 2018 года истек срок действия его загранпаспорта гражданина, что делало невозможным дальнейшее пребывание на территории стран ЕС.

Поэтому 9 июля 2018 года он вынужден был вернуться в Украину. Причем государственную границу это лицо пересекло на основании свидетельства на возвращение в Украину.

В этот же день подозреваемый появился в НАБУ, где его задержали и доставили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Указанное лицо, по версии следствия, является одним из участников коррупционной схемы, по которой Минобороны Украины на протяжении 2016 незаконно переплатило за поставленное ему горючее 149339000 грн. Это произошло через механизм заключения дополнительных соглашений, по которым безосновательно увеличена цена закупки в среднем на 16% от начальной цены.

В НАБУ сообщили, что суд вынес решение на задержание подозреваемого еще 31 октября 2017 года, однако, почти за полтора месяца до того, он выехал из страны и больше не возвращался. Выполнить судебное постановление было невозможно, 19 октября того же года лицо было объявлен в международный розыск, а 11 ноября ему было передано письменное уведомление о подозрении.

Как сообщал УНН, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о завершении досудебного расследования должностным лицам Минобороны, подозреваемым в уголовном производстве по факту хищения государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для нужд Министерства.