Розкрадання більш ніж 1 млн грн держкоштів викрили на Дніпропетровщині

Мільйоні збитки при ремонті нікопольських доріг, порушення в сфері проведення закупівель в системі «PROZORRO» виявили на Дніпропетровщиніі. Загальна сума збитків становить понад мільйон гривень.

На проведення капітального ремонту однієї з доріг у м. Нікополі з бюджету було виділено 10 млн грн. Посадові особи товариства-підрядника з метою привласнення бюджетних коштів завищили вартість виконаних робіт.

Для цього при здійсненні ремонтних робіт використовується асфальтобетонна суміш нижчої якості, її тип та марка не відповідають обумовленим документацією вимогам, а до актів виконаних робіт включається техніка, яка не використовувалася в процесі укладки асфальту.

Внесення посадовцями комерційної структури недостовірних відомостей до офіційних документів призводить до привласнення бюджетних коштів. Бюджет зазнав збитків у сумі понад 1 мільйона гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Крім того правоохоронці викрили розкрадання коштів бюджету при проведенні держзакупівель. Посадові особи одного з відділів освіти міськради, проводячи закупівлі в системі «PROZZORO» на предмет «Послуги їдалень» надали перевагу товариству, чиї конкурсні пропозиції не відповідали вимогам конкурсної документації.

Підприємство-переможець поставляє продукцію, яка не відповідає вимогам меню замовлення, продукція замінюється на більш дешеву, до замовлення включаться особи (учні), які фактично відсутні, що призводить до мінімізації витрат товариства та збільшення бюджетного фінансування.

Збитки бюджету – 300 тисяч гривень.

Санкція статті ч.3 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3-х до 5-ти років або позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.