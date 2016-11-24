Розкрадання більш ніж 1 млн грн держкоштів викрили на Дніпропетровщині

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 4982 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 92445 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 105058 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 104464 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 107476 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 115627 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 172115 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75487 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162999 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 112376 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
6м/с
28%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 22820 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 20391 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 19214 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 27820 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 15346 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 7898 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 15524 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 92417 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 172100 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 189702 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 3092 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 102831 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 104809 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 48887 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 51904 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Розкрадання більш ніж 1 млн грн держкоштів викрили на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 11410 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Розкрадання більш ніж 1 млн грн держкоштів викрили на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Розкрадання більш ніж 1 млн грн держкоштів викрили на Дніпропетровщині

Мільйоні збитки при ремонті нікопольських доріг, порушення в сфері проведення закупівель в системі «PROZORRO» виявили на Дніпропетровщиніі. Загальна сума збитків становить понад мільйон гривень.

На проведення капітального ремонту однієї з доріг у м. Нікополі з бюджету було виділено 10 млн грн. Посадові особи товариства-підрядника з метою привласнення бюджетних коштів завищили вартість виконаних робіт.

Для цього при здійсненні ремонтних робіт використовується асфальтобетонна суміш нижчої якості, її тип та марка не відповідають обумовленим документацією вимогам, а до актів виконаних робіт включається техніка, яка не використовувалася в процесі укладки асфальту.

Внесення посадовцями комерційної структури недостовірних відомостей до офіційних документів призводить до привласнення бюджетних коштів. Бюджет зазнав збитків у сумі понад 1 мільйона гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Крім того правоохоронці викрили розкрадання коштів бюджету при проведенні держзакупівель. Посадові особи одного з відділів освіти міськради, проводячи закупівлі в системі «PROZZORO» на предмет «Послуги їдалень» надали перевагу товариству, чиї конкурсні пропозиції не відповідали вимогам конкурсної документації.

Підприємство-переможець поставляє продукцію, яка не відповідає вимогам меню замовлення, продукція замінюється на більш дешеву, до замовлення включаться особи (учні), які фактично відсутні, що призводить до мінімізації витрат товариства та збільшення бюджетного фінансування.

Збитки бюджету – 300 тисяч гривень.

Санкція статті ч.3 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3-х до 5-ти років або позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77