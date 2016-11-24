Хищение более чем 1 млн грн госсредств разоблачили в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Хищение более чем 1 млн грн госсредств разоблачили в Днепропетровской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Миллионе убытки при ремонте никопольских дорог, нарушения в сфере проведения закупок в системе "PROZORRO" обнаружили в Днепропетровской области. Общая сумма ущерба составляет более миллиона гривен.
На проведение капитального ремонта одной из дорог в г. Никополь из бюджета было выделено 10 млн грн. Должностные лица общества-подрядчика с целью присвоения бюджетных средств завысили стоимость выполненных работ.
Для этого при осуществлении ремонтных работ используется асфальтобетонная смесь более низкого качества, ее тип и марка не соответствуют оговоренным документацией требованиям, а в акты выполненных работ включается техника, которая не использовалась в процессе укладки асфальта.
Внесение должностными лицами коммерческой структуры недостоверных сведений в официальные документы приводит к присвоению бюджетных средств. Бюджет понес убытки в сумме более 1 миллиона гривен.
По этому факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Кроме того правоохранители разоблачили хищение средств бюджета при проведении госзакупок. Должностные лица одного из отделов образования горсовета, проводя закупки в системе "PROZZORO" на предмет "Услуги столовых" предпочли общество, чьи конкурсные предложения не соответствовали требованиям конкурсной документации.
Предприятие-победитель поставляет продукцию, которая не соответствует требованиям меню заказа, продукция заменяется на более дешевую, в заказ включатся лица (ученики), которые фактически отсутствуют, что приводит к минимизации затрат общества и увеличению бюджетного финансирования.
Убытки бюджета – 300 тысяч гривен.
Санкция статьи ч.3 ст. 191 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3-х до 5-ти лет или лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 х годов.