Розгром табору ромів у Києві: поліція відкрила одразу два провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом розгрому табору ромів на "Лисій горі" у Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу київської поліції.
Так, поліція розпочала два кримінальні провадження за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) та ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі працівники поліції проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення правопорушників. Правоохоронці просять свідків та очевидців інциденту, які перебували на місці події, звернутися до столичної поліції для надання свідчень.
Нагадаємо, організація Amnesty International вимагає розслідування погрому табору ромів на Лисій горі у Києві в ніч з 20 по 21 квітня.