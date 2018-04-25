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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разгром лагеря ромов в Киеве: полиция открыла сразу два производства

Киев • УНН

 • 15543 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Полиция начала уголовное производство по факту разгрома лагеря ромов на "Лысой горе" в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

Разгром лагеря ромов в Киеве: полиция открыла сразу два производства

Так, полиция начала два уголовных производства по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники полиции проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей. Правоохранители просят свидетелей и очевидцев инцидента, которые находились на месте происшествия, обратиться в столичную полицию для дачи показаний.

Напомним, организация Amnesty International требует расследования погрома лагеря ромов на Лысой горе в Киеве в ночь с 20 по 21 апреля.

Украинские Национальные Новости

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