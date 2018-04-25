Разгром лагеря ромов в Киеве: полиция открыла сразу два производства
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Полиция начала уголовное производство по факту разгрома лагеря ромов на "Лысой горе" в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.
Так, полиция начала два уголовных производства по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас сотрудники полиции проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей. Правоохранители просят свидетелей и очевидцев инцидента, которые находились на месте происшествия, обратиться в столичную полицию для дачи показаний.
Напомним, организация Amnesty International требует расследования погрома лагеря ромов на Лысой горе в Киеве в ночь с 20 по 21 апреля.