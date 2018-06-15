Розгляд справи щодо вбивства Бузини перенесено на серпень

"Засідання з технічних причин відклали на 9 серпня 2018 року на 10.30", - написала Максимець.



Вона пояснила, що згідно закону суд мав вручити присяжним повідомлення про виклик з переліком їх прав та обов'язків за 7 днів до засідання. Цей термін не був витриманий у зв'язку з тим, що автоматизована система суду визначила присяжних лише у п'ятницю, 8 червня.



"Дотримання цієї процедури має суттєве значення для формування складу суду присяжних та законності здійснення ними судового розгляду у цій справі. Тому суд прийняв рішення перенести засідання", - зазначила Максимець.



За її словами, перенесення засідання викликало обурення у матері Валентини Павлівни.



Нагадаємо, 27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини.



16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.



МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.



