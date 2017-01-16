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Розбійників, які напали на жінку на Волині, заарештували

Розбійників, які напали на жінку на Волині, заарештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. На Волині заарештували злочинців за розбійний напад на жінку. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Встановлено, що 11 січня 2017 року 31-річний ковельчанин (на рахунку якого – скоєне у 2002 році вбивство) і 39-річний лучанин, підібравши ключ до вхідних дверей, проникли до квартири в будинку на вулиці Незалежності в смт. Люблинець Ковельського району та, використавши балончик зі сльозогінним газом, напали на 29-річну жінку.

Застосувавши насильство, зловмисники заволоділи позолоченим годинником та одну тисячу грн, чим завдали потерпілій майнової шкоди на загальну суму 6 тис. грн.

Обом нападникам, затриманим по гарячих слідах, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 (розбій) КК України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

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