Розбійників, які напали на жінку на Волині, заарештували

Встановлено, що 11 січня 2017 року 31-річний ковельчанин (на рахунку якого – скоєне у 2002 році вбивство) і 39-річний лучанин, підібравши ключ до вхідних дверей, проникли до квартири в будинку на вулиці Незалежності в смт. Люблинець Ковельського району та, використавши балончик зі сльозогінним газом, напали на 29-річну жінку.

Застосувавши насильство, зловмисники заволоділи позолоченим годинником та одну тисячу грн, чим завдали потерпілій майнової шкоди на загальну суму 6 тис. грн.

Обом нападникам, затриманим по гарячих слідах, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 (розбій) КК України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.