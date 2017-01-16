Разбойников, напавших на женщину на Волыни, арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. На Волыни арестовали преступников за разбойное нападение на женщину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Установлено, что 11 января 2017 года 31-летний ковельчанин (на счету которого - совершенное в 2002 году убийство) и 39-летний местный житель, подобрав ключ к входной двери, проникли в квартиру в доме на улице Независимости в пгт. Люблинец Ковельского района и, использовав баллончик со слезоточивым газом, напали на 29-летнюю женщину.
Применив насилие, злоумышленники завладели позолоченными часами и одной тысячью грн, чем нанесли потерпевшей имущественного ущерба на общую сумму 6 тыс. грн.
Обоим нападавшим, задержанным по горячим следам, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
В уголовном производстве продолжается досудебное расследование.