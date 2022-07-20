Розбив ногою 198 дощок: український каратист встановив світовий рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Мукачеві Закарпатської області каратист Ігор Капура встановив новий світовий рекорд із розбивання дощок ногою. Про це у Facebook повідомила Мукачівська міська рада, інформує УНН.
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"Сьогодні майстер спорту України з карате та відомий тренер Ігор Капура встановив новий світовий рекорд, який ввійде у Книгу рекордів Гіннеса", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За 60 секунд рекордсмен зміг розбити ногою 198 дощок. Товщина однієї – 2,5 сантиметри.
Попередній світовий рекорд встановив британець. За хвилину він розбив ногою 49 дощок.
Додамо
У 2018 році мукачівський тренер Ігор Капура встановив рекорд України у розбиванні дощок рукою. За 5 хвилин спортсмен розбив 163 дерев'яні дошки.