Разбил ногой 198 досок: украинский каратист установил мировой рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Мукачево Закарпатской области каратист Игорь Капура установил новый мировой рекорд по разбиванию досок ногой. Об этом в Facebook сообщил Мукачевский городской совет, информирует УНН.
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"Сегодня мастер спорта Украины по каратэ и известный тренер Игорь Капура установил новый мировой рекорд, который войдет в Книгу рекордов Гиннеса", – говорится в сообщении.
Детали
За 60 секунд рекордсмен смог разбить ногой 198 досок. Толщина одной – 2,5 сантиметра.
Предыдущий мировой рекорд установил британец. За минуту он разбил ногой 49 досок.
Добавим
В 2018 году мукачевский тренер Игорь Капура установил рекорд Украины по разбиванию досок рукой. За 5 минут спортсмен разбил 163 деревянные доски.