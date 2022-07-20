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Разбил ногой 198 досок: украинский каратист установил мировой рекорд

Киев • УНН

 • 180615 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Мукачево Закарпатской области каратист Игорь Капура установил новый мировой рекорд по разбиванию досок ногой. Об этом в Facebook сообщил Мукачевский городской совет, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня мастер спорта Украины по каратэ и известный тренер Игорь Капура установил новый мировой рекорд, который войдет в Книгу рекордов Гиннеса", – говорится в сообщении.

Детали

За 60 секунд рекордсмен смог разбить ногой 198 досок. Толщина одной – 2,5 сантиметра.

Предыдущий мировой рекорд установил британец. За минуту он разбил ногой 49 досок.

Добавим

В 2018 году мукачевский тренер Игорь Капура установил рекорд Украины по разбиванию досок рукой. За 5 минут спортсмен разбил 163 деревянные доски.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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