Російську легкоатлетку позбавили титулу чемпіонки світу через вживання допінгу

Чемпіонку світу 2011 року в семиборстві Тетянуу Чернову позбавлено всіх нагород і дискваліфіковано на 3 роки і 8 місяців, починаючи з 5 лютого 2016 року, однак дворічний термін дискваліфікації, раніше призначений їй російським антидопінговим відомством РУСАДА, буде відрахований з цього періоду. Таким чином, Чернова позбавлена золота ЧС-2011 і бронзової медалі, завойованої на Олімпійських іграх 2012 року.

Як повідомляв УНН, міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував легкоатлетів Маргариту Твердохліб та Олександра Дриголя після повторної перевірки допінг-проб Олімпіади 2012 року.