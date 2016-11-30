Російську легкоатлетку позбавили титулу чемпіонки світу через вживання допінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Спортивний арбітражний суд в Лозанні дискваліфікував російських легкоатлеток Тетяну Чернову, Катерину Шармину і Христину Угарову, а також анулював результати їх виступів у якості штрафних заходів за вживання допінгу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Чемпіонку світу 2011 року в семиборстві Тетянуу Чернову позбавлено всіх нагород і дискваліфіковано на 3 роки і 8 місяців, починаючи з 5 лютого 2016 року, однак дворічний термін дискваліфікації, раніше призначений їй російським антидопінговим відомством РУСАДА, буде відрахований з цього періоду. Таким чином, Чернова позбавлена золота ЧС-2011 і бронзової медалі, завойованої на Олімпійських іграх 2012 року.
Як повідомляв УНН, міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував легкоатлетів Маргариту Твердохліб та Олександра Дриголя після повторної перевірки допінг-проб Олімпіади 2012 року.