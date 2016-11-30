Российскую легкоатлетку лишили титула чемпионки мира из-за употребления допинга

Чемпионку мира 2011 года в семиборье Тетянуу Чернову лишены всех наград и дисквалифицирован на 3 года и 8 месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года, однако двухлетний срок дисквалификации, ранее назначенный ей российским антидопинговым ведомством РУСАДА будет отчислен из этого периода. Таким образом, Чернова лишена золота ЧМ-2011 и бронзовой медали, завоеванной на Олимпийских играх 2012 года.

Как сообщал УНН, международный олимпийский комитет дисквалифицировал легкоатлетов Маргариту Твердохлеб и Александра Дриголь после повторной проверки допинг-проб Олимпиады 2012 года.