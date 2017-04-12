Російського сенатора О.Шишкіна остаточно позбавили звання "почесний харків'ян"

“Харківський апеляційний адміністративний суд підтримав позицію прокуратури та залишив без змін рішення першої судової інстанції про скасування рішення міськради. Відсьогодні російський сенатор О.Шишкін більше не носить звання „почесного харків’янина“”, — сказано в повідомленні.

Зазначається, що судова тяганина тривала майже два роки. За цей час прокурори пройшли три повних судових кола.

Сьогоднішнє рішення набуло чинності з моменту оголошення.

Нагадаємо, рішення про присвоєння звання було прийнято міськрадою у серпні 2014 року.

Як повідомляв УНН, 7 березня суд позбавив звання “почесний харків’янин” російського сенатора.