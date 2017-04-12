Российского сенатора О.Шишкина окончательно лишили звания "почетный харьковчан"

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66221 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108324 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166161 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121906 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119834 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114238 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105377 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107315 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103771 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157300 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российского сенатора О.Шишкина окончательно лишили звания "почетный харьковчан"

Российского сенатора О.Шишкина окончательно лишили звания "почетный харьковчан"

Киев  •  УНН

 • 13154 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. С сегодняшнего дня российский сенатор Александр Шишкин больше не носит звание "почетного харьковчанина". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

"Харьковский апелляционный административный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений решение первой судебной инстанции об отмене решения горсовета. С сегодняшнего дня российский сенатор О.Шишкин больше не носит звание почетного харьковчанина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебная тяжба длилась почти два года. За это время прокуроры прошли три полных судебных круга.

Сегодняшнее решение вступило в силу с момента объявления.

Напомним, решение о присвоении звания было принято горсоветом в августе 2014 года.

Как сообщал УНН, 7 марта суд лишил звания "почетный харьковчанин" российского сенатора.

Украинские Национальные Новости

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