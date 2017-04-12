Российского сенатора О.Шишкина окончательно лишили звания "почетный харьковчан"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. С сегодняшнего дня российский сенатор Александр Шишкин больше не носит звание "почетного харьковчанина". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
"Харьковский апелляционный административный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений решение первой судебной инстанции об отмене решения горсовета. С сегодняшнего дня российский сенатор О.Шишкин больше не носит звание почетного харьковчанина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судебная тяжба длилась почти два года. За это время прокуроры прошли три полных судебных круга.
Сегодняшнее решение вступило в силу с момента объявления.
Напомним, решение о присвоении звания было принято горсоветом в августе 2014 года.
Как сообщал УНН, 7 марта суд лишил звания "почетный харьковчанин" российского сенатора.