Російського політика Петра Толстого не обрали віцепрезидентом ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала оскарження української делегації щодо обрання заступника голови Держдуми Росії Петра Толстого віцепрезидентом ПАРЄ. Про це у Facebook повідомила заступник члена постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Євгенія Кравчук, інформує УНН.
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"Українофоб та голова російської делегації Петро Толстой не буде віцепрезидентом ПАРЄ! Асамблея підтримала оскарження, ініційоване українською делегацією спільно з латвійською колегою. Асамблея проголосувала проти його кандидатури", — написала Кравчук.
Толстого підтримало 79 парламентарів, проти виступило 106.
"І це не дивно, адже риторика, яку дозволяв собі цей російський політик, несумісна зі стандартами та цінностями Ради Європи", — додала Кравчук.
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У своєму публічному дискурсі Петро Толстой ставив під сумнів незалежність та територіальну цілісність кількох держав-членів Ради Європи.
Зокрема, він назвав Україну частиною Росії, а українську владу — узурпаторами.
“Українці та росіяни — це один народ. Нам потрібно стратити лідерів України, які узурпували владу. Повісьте їх на вуличних ліхтарях. Україна є частиною нашої Великої Росії”, — заявив Толстой.