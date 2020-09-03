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Російский актор Єфремов визнав провину у ДТП: йому просять 11 років колонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Російський актор Михайло Єфремов під час засідання Пресненського суду Москви заявив, що визнає провину в ДТП, у якій загинув 57-річний кур'єр Сергій Захаров. Державний обвинувач попросив суддю засудити актора до 11 років колонії загального режиму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Meduza.

Російский актор Єфремов визнав провину у ДТП: йому просять 11 років колонії

“Я визнаю свою провину”, — сказав Єфремов на початку судового засідання, після чого йому не дали можливості говорити.

Відзначається, що на засіданні 31 серпня Михайло Єфремов дав свідчення у справі про ДТП і назвав себе винним в “пияцтві”, але не в аварії.

При цьому державний обвинувач заявив на дебатах у суді, що вина Михайла Єфремова в ДТП з одним загиблим доведена, і попросив суддю засудити актора до 11 років колонії загального режиму.

“Прокурор заявив на суді, що Єфремов не розкаявся і не визнав провину в ДТП, тому пом’якшуючих обставин немає. На думку обвинувачення, виправлення Єфремова без реальної ізоляції від суспільства неможливо. Прокурор додав, що у Єфремова алкогольна залежність, але “звання народного артиста не дає права їздити п’яним за кермом”, — пише видання.

Відзначається, що також прокурор попросив суд стягнути з Єфремова 500 тисяч рублів на користь старшого сина загиблого водія Віталія Захарова (той вимагає 7,5 мільйона). Крім того, обвинувач запропонував в повному обсязі задовольнити цивільний позов удови, молодшого сина і брата загиблого водія — вони вимагають з Єфремова один рубль.

Нагадаємо, 8 червня актор Михайло Єфремов в стані алкогольного сп’яніння став винуватцем ДТП. Пізніше в крові актора виявили сліди наркотиків

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