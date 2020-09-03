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Российский актер Ефремов признал вину в ДТП: ему просят 11 лет колонии

Киев • УНН

 • 25457 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Российский актер Михаил Ефремов во время заседания Пресненского суда Москвы заявил, что признает вину в ДТП, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Государственный обвинитель попросил судью приговорить актера к 11 годам колонии общего режима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Meduza.

Российский актер Ефремов признал вину в ДТП: ему просят 11 лет колонии

"Я признаю свою вину", - сказал Ефремов в начале судебного заседания, после чего ему не дали возможности говорить.

Отмечается, что на заседании 31 августа Михаил Ефремов дал показания по делу о ДТП и назвал себя виновным в "пьянстве", но не в аварии.

При этом государственный обвинитель заявил на дебатах в суде, что вина Михаила Ефремова в ДТП с одним погибшим доказана, и попросил судью приговорить актера к 11 годам колонии общего режима.

"Прокурор заявил на суде, что Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет. По мнению обвинения, исправление Ефремова без реальной изоляции от общества невозможно. Прокурор добавил, что у Ефремова алкогольная зависимость, но "звание народного артиста не дает права ездить пьяным за рулем", - пишет издание.

Отмечается, что также прокурор попросил суд взыскать с Ефремова 500 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего водителя Виталия Захарова (тот требует 7,5 миллиона). Кроме того, обвинитель предложил в полном объеме удовлетворить гражданский иск вдовы младшего сына и брата погибшего водителя - они требуют с Ефремова один рубль.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП. Позже в крови актера обнаружили следы наркотиков.

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