Російський актор І.Охлобистін попросив надати йому громадянство "ДНР" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російський актор і режисер Іван Охлобистін написав заяву на ім'я глави самопроголошеної Донецької народної республіки про надання йому громадянства "ДНР". Про це повідомив РІА "Новости" представник прес-служби глави "ДНР".
"Іван Охлобистін у Ростові, перебуваючи прямо на сцені, написав заяву на ім'я Олександра Володимировича Захарченко про надання йому громадянства "ДНР", - повідомив співрозмовник видання.
Нагадаємо, Україна в 2014 році заборонила в'їзд в країну низці російських діячів культури, серед яких значиться і Іван Охлобистін.