Російський актор І.Охлобистін попросив надати йому громадянство "ДНР" - ЗМІ

"Іван Охлобистін у Ростові, перебуваючи прямо на сцені, написав заяву на ім'я Олександра Володимировича Захарченко про надання йому громадянства "ДНР", - повідомив співрозмовник видання.

Нагадаємо, Україна в 2014 році заборонила в'їзд в країну низці російських діячів культури, серед яких значиться і Іван Охлобистін.