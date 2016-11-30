Российский актер И.Охлобыстин попросил предоставить ему гражданство "ДНР" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин написал заявление на имя главы самопровозглашенной Донецкой народной республики о предоставлении ему гражданства "ДНР". Об этом сообщил РИА "Новости" представитель пресс-службы главы "ДНР".
"Иван Охлобыстин в Ростове, находясь прямо на сцене, написал заявление на имя Александра Владимировича Захарченко о предоставлении ему гражданства" ДНР ", - сообщил собеседник издания.
Напомним, Украина в 2014 году запретила въезд в страну ряду российских деятелей культуры, среди которых значится и Иван Охлобыстин.