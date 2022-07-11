Російські війська провели обмежені пошукові операції на північний захід від Слов'янська, - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Американській інститут вивчення ведення війни повідомив, що за 10 липня російські війська провели обмежені пошукові операції на північний захід від Слов'янська, передає УНН.
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10 липня російські війська провели обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов’янська поблизу кордону між Харківсько-Донецькою областю.
У Генштабі України повідомили, що російські війська провели безуспішні розвідувальні дії в Долині та Мазанівці, обидва в межах 20 км на північний захід від Слов’янська. Російські війська також завдали артилерійських ударів на південний схід від Ізюма та навколо Барвінкового.
Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські війська зосереджують артилерійський вогонь уздовж траси E40 Ізюм-Слов’янськ для забезпечення безпеки наземних ліній зв’язку (GLOC) через Донецьку область.
Ключові висновки
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- Російські війська перебувають у паузі на ТВД бойових дій в Україні та ведуть бойові дії для створення умов для майбутніх наступальних дій.
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- Російські війська провели обмежені пошукові операції на північний захід від Слов'янська.
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- Російські війська, ймовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від критичних наземних комунікацій (GLOCs).
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- Російські війська здійснили обмежену та невдалу наземну атаку на північ від міста Донецьк.
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- Російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі загони та бойові організації приватних військових компаній, які частково складаються зі старших чоловіків і злочинців, для підтримки операцій в Україні.
Джерело: Press ISW
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