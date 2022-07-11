Російські війська провели обмежені пошукові операції на північний захід від Слов'янська, - ISW

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10 липня російські війська провели обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов’янська поблизу кордону між Харківсько-Донецькою областю.

У Генштабі України повідомили, що російські війська провели безуспішні розвідувальні дії в Долині та Мазанівці, обидва в межах 20 км на північний захід від Слов’янська. Російські війська також завдали артилерійських ударів на південний схід від Ізюма та навколо Барвінкового.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські війська зосереджують артилерійський вогонь уздовж траси E40 Ізюм-Слов’янськ для забезпечення безпеки наземних ліній зв’язку (GLOC) через Донецьку область.

Ключові висновки