Российские войска провели ограниченные поисковые операции к северо-западу от Славянска, - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Американский институт изучения ведения войны сообщил, что за 10 июля российские войска провели ограниченные поисковые операции к северо-западу от Славянска, передает УНН.
Детали
10 июля российские войска провели ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянского вблизи границы между Харьковско-Донецкой областью.
В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели безуспешные разведывательные действия в Долине и Мазановке, оба в пределах 20 км северо-западнее Славянская. Российские войска также нанесли артиллерийские удары к юго-востоку от Изюма и вокруг Барвенкового.
Министерство обороны Великобритании заявило, что российские войска сосредотачивают артиллерийский огонь вдоль трассы E40 Изюм-Славянск для обеспечения безопасности наземных линий связи (GLOC) через Донецкую область.
Ключевые выводы
-
- Российские войска находятся в паузе на ТВД боевых действий в Украине и ведут боевые действия для создания условий для будущих наступательных действий.
-
- Российские войска провели ограниченные поисковые операции к северо-западу от Славянска.
-
- Российские войска, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута, чтобы изолировать город от критических наземных коммуникаций (GLOCs).
-
- Российские войска совершили ограниченную и неудачную наземную атаку к северу от города Донецк.
-
- Российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации частных военных компаний, частично состоящих из старших мужчин и преступников, для поддержки операций в Украине.
Источник: Press ISW
-