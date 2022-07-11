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Российские войска провели ограниченные поисковые операции к северо-западу от Славянска, - ISW

Российские войска провели ограниченные поисковые операции к северо-западу от Славянска, - ISW

Киев • УНН

 • 109305 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Американский институт изучения ведения войны сообщил, что за 10 июля российские войска провели ограниченные поисковые операции к северо-западу от Славянска, передает УНН.

Детали

10 июля российские войска провели ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянского вблизи границы между Харьковско-Донецкой областью.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели безуспешные разведывательные действия в Долине и Мазановке, оба в пределах 20 км северо-западнее Славянская. Российские войска также нанесли артиллерийские удары к юго-востоку от Изюма и вокруг Барвенкового.

Министерство обороны Великобритании заявило, что российские войска сосредотачивают артиллерийский огонь вдоль трассы E40 Изюм-Славянск для обеспечения безопасности наземных линий связи (GLOC) через Донецкую область.

Ключевые выводы

  • Российские войска находятся в паузе на ТВД боевых действий в Украине и ведут боевые действия для создания условий для будущих наступательных действий.
  • Российские войска провели ограниченные поисковые операции к северо-западу от Славянска.
  • Российские войска, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута, чтобы изолировать город от критических наземных коммуникаций (GLOCs).
  • Российские войска совершили ограниченную и неудачную наземную атаку к северу от города Донецк.
  • Российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации частных военных компаний, частично состоящих из старших мужчин и преступников, для поддержки операций в Украине.
    Карта окупованої частини України станом на 10 липня

    Источник: Press ISW

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