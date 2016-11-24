Російські спецслужби не затримували жодного штатного українського розвідника – Міноборони

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 4936 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 92377 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 105015 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 104420 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 107438 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 115607 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 172078 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75483 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162998 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 112371 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
6м/с
28%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 22820 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 20391 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 19214 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 27820 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 15346 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 7892 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 15510 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 92399 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 172089 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 189696 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 3080 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 102828 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 104806 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 48884 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 51901 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Російські спецслужби не затримували жодного штатного українського розвідника – Міноборони

Київ • УНН

 • 12747 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Жодного штатного українського розвідника російські спецслужби не затримували, а затримання українців у Криму за шпигунство – це вже серійна справа, яка не має під собою жодного підґрунтя. Про це у коментарі УНН заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

Російські спецслужби не затримували жодного штатного українського розвідника – Міноборони

“Жодного штатного українського розвідника, українського військовослужбовця російські спецслужби не затримували. Справи, які зараз порушуються ФСБ Росії на території Криму і які стосуються начебто українських диверсантів чи шпигунів — це вже серійна справа, яка не має під собою жодного підґрунтя”, — сказав він.

Як зауважив А.Лисенко, таким чином російські спецслужби полегшують собі роботу, беручи особові справи офіцерів, які раніше служили у Збройних Силах або Росії, або України і зараз перебувають у відставці.

“Насправді ці люди жодним чином до цього не залучені. Ніякої шпигунської діяльності вони, як правило, не проводять. Вони є звичайними мешканцями Криму. І зараз є потенційними жертвами російської спецслужби”, — додав речник Міноборони з питань АТО.

Він наголосив, що практика затримання українців ФСБ буде продовжуватися.

Як повідомляв УНН, 22 листопада ФСБ Росії затримала на території Криму екс-військового Чорноморського флоту , який за завданняи Головного управління розвідки Міністерства оборони України збирав і передавав іноземній спецслужбі відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77