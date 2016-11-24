Російські спецслужби не затримували жодного штатного українського розвідника – Міноборони

“Жодного штатного українського розвідника, українського військовослужбовця російські спецслужби не затримували. Справи, які зараз порушуються ФСБ Росії на території Криму і які стосуються начебто українських диверсантів чи шпигунів — це вже серійна справа, яка не має під собою жодного підґрунтя”, — сказав він.

Як зауважив А.Лисенко, таким чином російські спецслужби полегшують собі роботу, беручи особові справи офіцерів, які раніше служили у Збройних Силах або Росії, або України і зараз перебувають у відставці.

“Насправді ці люди жодним чином до цього не залучені. Ніякої шпигунської діяльності вони, як правило, не проводять. Вони є звичайними мешканцями Криму. І зараз є потенційними жертвами російської спецслужби”, — додав речник Міноборони з питань АТО.

Він наголосив, що практика затримання українців ФСБ буде продовжуватися.

Як повідомляв УНН, 22 листопада ФСБ Росії затримала на території Криму екс-військового Чорноморського флоту , який за завданняи Головного управління розвідки Міністерства оборони України збирав і передавав іноземній спецслужбі відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю.