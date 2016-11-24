Російські спецслужби не затримували жодного штатного українського розвідника – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Жодного штатного українського розвідника російські спецслужби не затримували, а затримання українців у Криму за шпигунство – це вже серійна справа, яка не має під собою жодного підґрунтя. Про це у коментарі УНН заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
“Жодного штатного українського розвідника, українського військовослужбовця російські спецслужби не затримували. Справи, які зараз порушуються ФСБ Росії на території Криму і які стосуються начебто українських диверсантів чи шпигунів — це вже серійна справа, яка не має під собою жодного підґрунтя”, — сказав він.
Як зауважив А.Лисенко, таким чином російські спецслужби полегшують собі роботу, беручи особові справи офіцерів, які раніше служили у Збройних Силах або Росії, або України і зараз перебувають у відставці.
“Насправді ці люди жодним чином до цього не залучені. Ніякої шпигунської діяльності вони, як правило, не проводять. Вони є звичайними мешканцями Криму. І зараз є потенційними жертвами російської спецслужби”, — додав речник Міноборони з питань АТО.
Він наголосив, що практика затримання українців ФСБ буде продовжуватися.
Як повідомляв УНН, 22 листопада ФСБ Росії затримала на території Криму екс-військового Чорноморського флоту , який за завданняи Головного управління розвідки Міністерства оборони України збирав і передавав іноземній спецслужбі відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю.