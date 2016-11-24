Российские спецслужбы не задерживали ни одного штатного украинского разведчика - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ни одного штатного украинского разведчика российские спецслужбы не задерживали, а задержание украинцев в Крыму за шпионаж - это уже серийное дело, которое не имеет под собой никаких оснований. Об этом в комментарии УНН заявил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"Ни одного штатного украинского разведчика, украинского военнослужащего российские спецслужбы не задерживали. Дела, которые сейчас возбуждаются ФСБ России на территории Крыма и которые касаются якобы украинских диверсантов или шпионов - это уже серийное дело, которое не имеет под собой никаких оснований ", - сказал он.
Как отметил А.Лысенко, таким образом российские спецслужбы облегчают себе работу, поднимая личные дела офицеров, которые ранее служили в Вооруженных Силах или России, или Украины и сейчас находятся в отставке.
"На самом деле эти люди никак к этому не привлечены. Никакой шпионской деятельности они, как правило, не проводят. Они являются обычными жителями Крыма. И сейчас являются потенциальными жертвами российской спецслужбы ", - добавил представитель Минобороны по АТО.
Он отметил, что практика задержания украинцев ФСБ будет продолжаться.
Как сообщал УНН, 22 ноября ФСБ России задержала на территории Крыма экс-военного Черноморского флота, который за заданием и Главного управления разведки Министерства обороны Украины собирал и передавал иностранной спецслужбе сведения о деятельности Черноморского флота, составляющие государственную тайну.