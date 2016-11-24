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Российские спецслужбы не задерживали ни одного штатного украинского разведчика - Минобороны

Киев • УНН

 • 12747 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ни одного штатного украинского разведчика российские спецслужбы не задерживали, а задержание украинцев в Крыму за шпионаж - это уже серийное дело, которое не имеет под собой никаких оснований. Об этом в комментарии УНН заявил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Российские спецслужбы не задерживали ни одного штатного украинского разведчика - Минобороны

"Ни одного штатного украинского разведчика, украинского военнослужащего российские спецслужбы не задерживали. Дела, которые сейчас возбуждаются ФСБ России на территории Крыма и которые касаются якобы украинских диверсантов или шпионов - это уже серийное дело, которое не имеет под собой никаких оснований ", - сказал он.

Как отметил А.Лысенко, таким образом российские спецслужбы облегчают себе работу, поднимая личные дела офицеров, которые ранее служили в Вооруженных Силах или России, или Украины и сейчас находятся в отставке.

"На самом деле эти люди никак к этому не привлечены. Никакой шпионской деятельности они, как правило, не проводят. Они являются обычными жителями Крыма. И сейчас являются потенциальными жертвами российской спецслужбы ", - добавил представитель Минобороны по АТО.

Он отметил, что практика задержания украинцев ФСБ будет продолжаться.

Как сообщал УНН, 22 ноября ФСБ России задержала на территории Крыма экс-военного Черноморского флота, который за заданием и Главного управления разведки Министерства обороны Украины собирал и передавал иностранной спецслужбе сведения о деятельности Черноморского флота, составляющие государственную тайну.

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