Российские спецслужбы не задерживали ни одного штатного украинского разведчика - Минобороны

"Ни одного штатного украинского разведчика, украинского военнослужащего российские спецслужбы не задерживали. Дела, которые сейчас возбуждаются ФСБ России на территории Крыма и которые касаются якобы украинских диверсантов или шпионов - это уже серийное дело, которое не имеет под собой никаких оснований ", - сказал он.

Как отметил А.Лысенко, таким образом российские спецслужбы облегчают себе работу, поднимая личные дела офицеров, которые ранее служили в Вооруженных Силах или России, или Украины и сейчас находятся в отставке.

"На самом деле эти люди никак к этому не привлечены. Никакой шпионской деятельности они, как правило, не проводят. Они являются обычными жителями Крыма. И сейчас являются потенциальными жертвами российской спецслужбы ", - добавил представитель Минобороны по АТО.

Он отметил, что практика задержания украинцев ФСБ будет продолжаться.

Как сообщал УНН, 22 ноября ФСБ России задержала на территории Крыма экс-военного Черноморского флота, который за заданием и Главного управления разведки Министерства обороны Украины собирал и передавал иностранной спецслужбе сведения о деятельности Черноморского флота, составляющие государственную тайну.