Російські дипломати вже залишили Україну - ЗМІ

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Співробітники посольства РФ вже покинули Україну. Про це повідомили виданню "РИА Новости" в прес-службі посольства РФ в Україні, передає УНН.

"Співробітники посольства, оголошені персонами нон грата, вже покинули Україну", - сказали в прес-службі.

Відзначимо, що кореспонденту УНН у посольстві РФ відмовились коментувати цю інформацію.

"Ми нічого не коментуємо", - повідомили у посольстві РФ в Україні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко повідомив про рішення видворити 13 російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Наразі 27 країн світу оголосили про видворення російських диппредставників. До списку приєдналися Молдова, Австралія, Бельгія та Ірландія.

Крім того, Північноатлантичний Альянс заявив про рішення скоротити кількість російських представників при НАТО.

Українські Національні Новини

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