Російські дипломати контактували в угорськими неонацистами

В повідомленні зазначають, що в угорських спецслужб є інформація про те, що російські дипломати контактували з членами угорської неонацистської організації “Рух національний фронт” (MNA).

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Так, дипломати з Росії та люди в російській військовій формі брали участь в консультуванні і тренуваннях MNA. Також члени організації в листуванні обговорювали отримання фінансової допомоги від Москви.

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За даними джерела, угорській владі було відомо про ці дії Росії, але вони не піднімали це питання з побоювань за реалізацію економічних проектів з Москвою. Зокрема тих, які стосувалися поставок газу і будівництва двох реакторів на атомній станції в місті Пакш.