Російські дипломати контактували в угорськими неонацистами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Дипломати з РФ і люди в російській військовій формі брали участь в тренуваннях членів угорської неонацистської організації “Рух національний фронт” (MNA). Члени цієї неонацистської організації також обговорювали питання про отримання грошей від Москви, передає УНН з посиланням на DW.
В повідомленні зазначають, що в угорських спецслужб є інформація про те, що російські дипломати контактували з членами угорської неонацистської організації “Рух національний фронт” (MNA).
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Так, дипломати з Росії та люди в російській військовій формі брали участь в консультуванні і тренуваннях MNA. Також члени організації в листуванні обговорювали отримання фінансової допомоги від Москви.
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За даними джерела, угорській владі було відомо про ці дії Росії, але вони не піднімали це питання з побоювань за реалізацію економічних проектів з Москвою. Зокрема тих, які стосувалися поставок газу і будівництва двох реакторів на атомній станції в місті Пакш.