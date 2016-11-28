Российские дипломаты контактировали с венгерскими неонацистами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Дипломаты из РФ и люди в российской военной форме участвовали в тренировках членов венгерской неонацистской организации "Движение национальный фронт" (MNA). Члены этой неонацистской организации также обсуждали вопрос о получении денег от Москвы, передает УНН со ссылкой на DW.
В сообщении отмечается, что у венгерских спецслужб есть информация о том, что российские дипломаты контактировали с членами венгерской неонацистской организации "Движение национальный фронт" (MNA).
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Так, дипломаты из России и люди в российской военной форме участвовали в консультировании и тренировках MNA. Также члены организации в переписке обсуждали получения финансовой помощи от Москвы.
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По данным источника, венгерской власти было известно об этих действиях России, но они не поднимали этот вопрос из опасений за реализацию экономических проектов с Москвой. В частности тех, которые касались поставок газа и строительства двух реакторов на атомной станции в городе Пакш.