Російські чиновники розповіли про систему допінгу

"Це був інституційний змову", - заявила газеті New York Times в.о. очільника Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Ганна Анцеліовіч.

При цьому вона підкреслила, що високопоставлені урядовці не брали участь у цій змові.

"З моєї точки зору, як колишнього міністра спорту, президента Олімпійського комітету, ми зробили багато помилок", - визнав у розмові з виданням очільник Незалежної громадської антидопінгової комісії Олімпійського комітету Росії (ОКР) Віталій Смірнов.

Він був призначений президентом РФ Володимиром Путіним для спостереження за реформою антидопінгової системи в Росії.

В.Смірнов також заявив, що необхідно зрозуміти, чому молоді спортсмени погоджуються прийняти допінг.

Канадський юрист Річард Макларен, який підготував для Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) дві доповіді про допінг у російському спорті, сказав NYT, що радий, що російські чиновники більше не намагаються оскаржити його висновки. На його думку, таким чином вони намагаються уникнути подальших розслідувань.

У другій частині доповіді Р.Макларена, оприлюдненої 9 грудня, стверджується, що більше тисячі російських спортсменів брали участь в маніпуляціях з допінг-пробами з 2011 року.

Раніше російські чиновники заперечували наявність в Росії системи прийому допінгу.

У травні колишній керівник московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков дав New York Times інтерв'ю, в якому розповів про систему використання допінгу, яка застосовувалася на Олімпійських іграх в Сочі в 2014 році. Він розповів, що особисто розробив суміші заборонених препаратів і допомагав здійснювати підміну допінг-проб російських спортсменів, які брали участь в сочинській Олімпіаді. Саме він першим заявив про участь російських спецслужб в підміні допінг-проб, що пізніше увійшло в доповідь незалежної комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена.

Згідно з висновками юриста, в Росії вже багато років існує система підміни допінг-проб, в якій беруть участь ФСБ і чиновники з міністерства спорту.

Висновки Р.Макларена призвели до того, що частина російських спортсменів не змогла виступити на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

Російський президент Володимир Путін під час щорічної прес-конференції в кінці грудня цього року заявив, що в Росії немає підтримки допінгу на державному рівні, а Г.Родченков, за його словами, "тягав сюди всяку гидоту".

У Росії проти Григорія Родченкова було порушено кримінальну справу.

"WADA пощастило, що у них знайшовся Родченков", - заявив New York Times юрист Олімпійського комітету Росії Віктор Березов.

Він припустив, що подібні порушення можуть "відбуватися в Китаї або Лондоні", оскільки "система зламана".

В.Смірнов в бесіді з газетою також підкреслив, що і в інших країнах приймають допінг. При цьому він послався на інформацію, отриману в результаті злому акаунтів WADA.