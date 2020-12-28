Російська вакцина "Супутник V" протипоказана людям із головної групи ризику - експерт

"Треба розуміти, що зараз використовується і вводиться у практику вакцина "Супутник V", що показана людям від 18 до 60 років. І дивним чином, що для тих людей, які дійсно перебувають у групі ризику, а саме для людей, яким понад 60 років, вона протипоказана. Це дивно. Та ж вакцина, якщо подивитеся на те, що відбувається у США, то Pfizer, яка схвалена, у першу чергу її застосовуватимуть для медиків і для мешканців будинків престарілих", - зазначив він.

Нагадаємо, епідеміолог Михайло Фаворов розповів, що український кандидат у вакцини готовий до виробництва - черга за підтримкою держави. Він також зазначив, що український кандидат у вакцини може дати імунну відповідь, що перевершує існуючі на даний момент вакцини.