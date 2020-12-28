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Російська вакцина "Супутник V" протипоказана людям із головної групи ризику - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Російська вакцина "Супутник V" показана віковій групі від 18 до 60 років. Для головної вікової групи ризику - людей, які старше 60 років - ця вакцина протипоказана. На відміну від тієї ж Pfizer, якою вакцинують дуже літніх людей у будинках престарілих. Про це в інтерв'ю проекту "Центральний вайб" розповів молекулярний біолог і професор університету Ратгерса (США) Костянтин Северинов, повідомляє УНН.

Російська вакцина "Супутник V" протипоказана людям із головної групи ризику - експерт

"Треба розуміти, що зараз використовується і вводиться у практику вакцина "Супутник V", що показана людям від 18 до 60 років. І дивним чином, що для тих людей, які дійсно перебувають у групі ризику, а саме для людей, яким понад 60 років, вона протипоказана. Це дивно. Та ж вакцина, якщо подивитеся на те, що відбувається у США, то Pfizer, яка схвалена, у першу чергу її застосовуватимуть для медиків і для мешканців будинків престарілих", - зазначив він.

Нагадаємо, епідеміолог Михайло Фаворов розповів, що український кандидат у вакцини готовий до виробництва - черга за підтримкою держави. Він також зазначив, що український кандидат у вакцини може дати імунну відповідь, що перевершує існуючі на даний момент вакцини.

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